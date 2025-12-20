Nome nuovo per gennaio: anche il Napoli su Adams, il Bournemouth fissa il prezzo
Manca poco all'apertura della finestra del mercato invernale e il Napoli sta lavorando su più fronti per rinforzare il centrocampo. Nelle ultime ore è emerso l'interesse per un nuovo nome, Tyler Adams, centrocampista classe '99 statunitense del Bournemouth.
A riferirlo sul proprio account X, è Ekrem Konur, giornalista ed esperto di mercato internazionale. "Il Bournemouth è pronto ad accettare offerte di 35-40 milioni per Tyler Adams. Chelsea, Arsenal, Tottenham e Manchester United lo stanno monitorando; anche RB Leipzig e Napoli sono interessati. Il contratto del giocatore è valido fino al 2028".
🚨🚨🚨— الكرة الإيطالية🇮🇹 (@Italian_SeriaA) December 20, 2025
[@Ekremkonur]
نابولي من بين الأندية المهتمة بلاعب بورنموث تايلور آدامز
بورنموث مستعد لقبول عروض بقيمة ٤٠/٣٥ مليون يورو من أجل اللاعب pic.twitter.com/SGv1HfojQR
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Bologna
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro