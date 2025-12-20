Nome nuovo per gennaio: anche il Napoli su Adams, il Bournemouth fissa il prezzo

Manca poco all'apertura della finestra del mercato invernale e il Napoli sta lavorando su più fronti per rinforzare il centrocampo. Nelle ultime ore è emerso l'interesse per un nuovo nome, Tyler Adams, centrocampista classe '99 statunitense del Bournemouth.

A riferirlo sul proprio account X, è Ekrem Konur, giornalista ed esperto di mercato internazionale. "Il Bournemouth è pronto ad accettare offerte di 35-40 milioni per Tyler Adams. Chelsea, Arsenal, Tottenham e Manchester United lo stanno monitorando; anche RB Leipzig e Napoli sono interessati. Il contratto del giocatore è valido fino al 2028".