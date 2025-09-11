Nome nuovo per il centrocampo: Napoli su Damar! Piace il 2004 dell’Hoffenheim

Nome nuovo per il centrocampo del Napoli: spunta Muhammed Damar. Classe 2004 e attualmente sotto contratto con l’Hoffenheim, Damar è finito nel mirino di diversi club europei, tra cui il Napoli. A riportarlo è Rudy Galetti, giornalista ed esperto di mercato per Team Talk, attraverso un post su X. Il giovane centrocampista tedesco si è messo in luce nell’ultima stagione trascorsa in prestito all’Elversberg, Serie B tedesca, dove ha collezionato 31 presenze condite da 9 reti.

Il suo ottimo momento di forma è stato confermato anche in Nazionale: appena due giorni fa ha siglato un gol con la Germania Under 21 nella sfida contro la Lettonia. Il nome di Damar è destinato a tornare d’attualità in vista della finestra di mercato invernale. Il Napoli, insieme al Benfica e ad altri club interessati, continuerà a monitorarne l’evoluzione.