Nome nuovo per il centrocampo: Napoli su Damar! Piace il 2004 dell’Hoffenheim
Nome nuovo per il centrocampo del Napoli: spunta Muhammed Damar. Classe 2004 e attualmente sotto contratto con l’Hoffenheim, Damar è finito nel mirino di diversi club europei, tra cui il Napoli. A riportarlo è Rudy Galetti, giornalista ed esperto di mercato per Team Talk, attraverso un post su X. Il giovane centrocampista tedesco si è messo in luce nell’ultima stagione trascorsa in prestito all’Elversberg, Serie B tedesca, dove ha collezionato 31 presenze condite da 9 reti.
Il suo ottimo momento di forma è stato confermato anche in Nazionale: appena due giorni fa ha siglato un gol con la Germania Under 21 nella sfida contro la Lettonia. Il nome di Damar è destinato a tornare d’attualità in vista della finestra di mercato invernale. Il Napoli, insieme al Benfica e ad altri club interessati, continuerà a monitorarne l’evoluzione.
🚨🔥 Top European clubs like Benfica and Napoli have enquired about Muhammed Damar.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) September 11, 2025
After a standout loan at Elversberg, the Hoffenheim AM, who scored a goal for 🇩🇪 U21 vs Latvia two days ago, is now one to watch ahead of the January window with strong interest already moving. pic.twitter.com/950oR54d6R
