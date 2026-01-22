Nome nuovo per l'attacco: piace il compagno di nazionale di El-Nesyri

vedi letture

Il Napoli oltre a Giovane sta valutando anche un altro esterno. E al di là dei classici profili al vaglio - da Sterling del Chelsea a Maldini junior dell’Atalanta - lo sguardo s’è posato sul marocchino Abdessamad Ezzalzouli detto Abde, 24 anni compiuti a dicembre, ala sinistra del Betis Siviglia che come En-Nesyri ha vissuto la delusione della sconfitta nella finale più incredibile della storia della Coppa d’Africa contro il Senegal.

A proposito di En-Nesyri: resta un’opzione per il Napoli così come per la Juve, ma la voglia di chiudere Giovane l’ha ovviamente fatto scivolare più indietro nelle gerarchie azzurre di gradimento. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.