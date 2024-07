Non solo Buongiorno, il Napoli accelera per Spinazzola: pronto un biennale

Non solo l'accelerata col Torino per Alessandro Buongiorno. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è attivissimo sul mercato, con l'idea di consegnare quanto prima ad Antonio Conte una squadra che somigli molto a quella che il prossimo anno cercherà il rilancio in Serie A.

E così nelle prossime ore può arrivare il primo annuncio legato a Leonardo Spinazzola. L'esterno si è liberato a zero dalla Roma per termine del contratto e già da settimane è in discussione col club azzurro. I contatti col suo entourage sono costanti e nelle ultime ore c'è stato un ulteriore avvicinamento, con le parti che stanno lavorando alla stesura di un contratto biennale. A riferirlo è TMW.