Ultim'ora Tmw - Buongiorno, oggi nuovi contatti Napoli-Torino: fiducia per la chiusura, cifre e dettagli

Napoli in fortissimo pressing sul Torino per Alessandro Buongiorno.

Napoli in fortissimo pressing sul Torino per Alessandro Buongiorno. Il centrale granata è il primo e più importante obiettivo per rinforzare la difesa che avrà a disposizione Antonio Conte la prossima stagione e le ultimissime raccolte da TMW raccontano di nuovi ed ulteriori contatti anche fra le due società nella giornata di oggi per provare a limare le divergenze economiche ancora esistenti.

Il contatto diretto fra le società arriva dopo quello di oggi pomeriggio da parte della società azzurra con Giuseppe Riso, agente del calciatore. I due club stanno cercando la quadra per quanto riguarda il dettaglio economico della trattativa, con Urbano Cairo che parte da una valutazione base di 40 milioni di euro. Il Napoli sta lavorando per abbassare la cifra, con le sensazioni che sono comunque indirizzate verso una crescente fiducia.

Nelle prossime ore sono previsti ulteriori summit per provare a definire, con la trattativa che potrebbe chiudersi intorno ai 35 milioni di euro bonus compresi, sempre che il Torino decida di accettare le condizioni del Napoli e abbassare le proprie pretese. Per il giocatore, nel caso in cui dovesse arrivare la fumata bianca fra club, sarebbe già pronto un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione.