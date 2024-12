Non solo Danilo: tre alternative pronte al brasiliano per la difesa

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, il Napoli valuta alternative a Danilo - primo obiettivo di gennaio - anche in difesa nel caso in cui dovesse tramontare l’affare Danilo: lo svincolato Luiz Felipe, 27 anni, brasiliano con passaporto italiano; l’albanese dell’Empoli, Ardian Ismajli, 28 anni; l’argentino della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta, su cui è forte la concorrenza del River Plate.

