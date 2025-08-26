Non solo Hojlund, ADL piazzerà altri colpi: quando finisce il mercato, data e ora
Hojlund sta per arrivare. Ma non solo. Oltre all'erede di Lukaku, il Napoli piazzerà altri tre colpi secondo gli esperti di mercato. Un altr centrocampista, Elmas come jolly offensivo e il famoso Juanlu dal Siviglia. Per altri, invece, il mercato finirà con Hojlund più Elmas considerato jolly offensivo, anche mezzala, e Mazzocchi dietro Di Lorenzo con Zanoli via e Juanlu che resterà in Spagna. Insomma, Napoli molto attivo in questo finale di mercato. Il tempo stringe.
La finestra estiva dei trasferimenti, infatti, si chiuderà lunedì 1 settembre alle ore 20. Manca meno di una settimana al gong. Gli azzurri sono stati veri protagonisti con super investimenti e con l'arrivo di De Bruyne, Marianucci, Lang, Beukema, Milinkovic Savic, Lucca, Gutierrez e ora il danese dello United.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
