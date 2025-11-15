Non solo i soliti due nomi in mediana: a Conte piace anche Frendrup del Genoa
Il Napoli a gennaio interverrà sul mercato anche alla luce degli ultimi infortuni. La priorità è il centrocampo con Atta dell’Udinese su tutti, più volte attenzionato dagli osservatori del Napoli. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, sullo sfondo c'è Mainoo del Manchester United che però costa tanto (45 milioni) e potrebbe arrivare solo in prestito, ma comunque piace tantissimo a Conte.
Così come piace il il 24enne mediano danese Morten Frendrup del Genoa, dove gioca anche il terzino destro inglese Brooke Norton-Cuffy, 21enne che già nei radar del Napoli come vice Di Lorenzo in alternativa al 22enne spagnolo Juanlu Sanchez del Siviglia che continua a sparare sui 20-25mln di euro che potrebbero portare Manna appunto a virare altrove. Sarà un mercato di gennaio sicuramente molto attivo.
