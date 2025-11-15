Rinnovo Rrahmani, ci siamo: ecco la nuova scadenza ed il nuovo maxi-ingaggio
Il momento delicato del Napoli non cambia le manovre del Napoli che sono avviate da tempo.In questo senso arrivano buone notizie per il rinnovo di Amir Rrahmani. II difensore kosovaro, seppure non ancora al top, si è ripreso il suo posto tra i titolari e nei prossimi giorni dovrebbe firmare il nuovo accordo con il club partenopeo.
Secondo il Corriere del Mezzogiorno, il difensore, che ha un contratto con il Napoli fino al 2027, con opzione per aggiungere un altro anno, nei prossimi giorni metterà la firma su un nuovo accordo che scadrà il 30 giugno 2029 e lo porterà a guadagnare fino a 4 milioni netti. Intanto, il Napoli si muoverà sul mercato anche in entrata almeno per un centrocampista.
