Non solo l'Ajax: tre club europei volevano Ambrosino, rifiutate tutte le offerte

Il Napoli ha blindato Giuseppe Ambrosino e presto per lui arriverà anche il rinnovo di contratto. Intanto il giornalista Nicolò Schira, esperto di mercato, su X fa sapere che sul giocatore c'erano diversi club. Oltre all'Ajax, infatti, ci avevano provato anche Celtic e Werder Brema, ma il Napoli ha rifiutato ogni proposta per il giovane centravanti di Procida che ha esordito in Serie A sabato al Maradona contro il Cagliari.