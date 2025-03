Non solo Lucca: anche Hojlund in cima alla lista del Napoli per l’estate

Il Napoli è alla ricerca disperata di nuovi gol. Dopo l’ennesima occasione persa a Venezia, toccherà ad Antonio Conte trovare soluzioni alternative ma nel frattempo, la società si prepara alla seconda fase della rivoluzione, che partirà la prossima estate. A nove giornate dalla fine del campionato, la qualificazione alla Champions League sembra quasi certa, ma sarà fondamentale lavorare in anticipo per avere una rosa adeguata alla doppia competizione. Serviranno almeno due titolari per ruolo, e Giovanni Manna è già a caccia di innesti di qualità per completare il gruppo prima del ritiro.

La programmazione e le ambizioni sono chiare: il Napoli dovrà fare almeno sette acquisti, e la priorità è rinforzare l’attacco, rimasto orfano di Kvara e con Victor Osimhen pronto a partire, per un guadagno di almeno 75 milioni grazie alla clausola per l’estero. Manna ha già individuato alcuni profili per il ruolo di centravanti, da alternare con Lukaku, ma anche su cui costruire il progetto futuro.

In cima alla lista ci sono Lorenzo Lucca e Rasmus Højlund. Lucca, in uscita dall’Udinese, è considerato una delle principali opportunità e potrebbe trasferirsi per circa 35-40 milioni. Højlund, invece, è meno sicuro, visto che il Manchester United lo ha acquistato per 75 milioni, ma potrebbe essere ceduto per fare fronte ai debiti del club. Il Napoli preferisce Lucca, già seguito nella scorsa estate, e ci sono stati contatti tra i club. Lucca potrebbe ottenere un ingaggio significativamente più alto rispetto a quello attuale, diventando il vice Lukaku. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.