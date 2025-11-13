Non solo Mainoo e Atta, spuntano nuove idee per gennaio: Schira svela i nomi
Frank Zambo Anguissa ha subito un grave infortunio muscolare durante il ritiro con la nazionale del Camerun: gli esami effettuati oggi hanno evidenziato una lesione di alto grado che lo costringerà a diversi mesi di stop. Di fronte a questa emergenza a centrocampo, il Napoli si sta già muovendo in vista del mercato di gennaio, intenzionato a rinforzare la mediana.
Secondo quanto riportato su X dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, oltre ai già noti Kobbie Mainoo del Manchester United e Arthur Atta dell’Udinese, sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna ci sarebbero anche Djaoui Cissé dello Stade Rennais, Johan Manzambi del Friburgo e Morten Frendrup del Genoa.
#Napoli are planning to sign a new midfielder in January: they have shown interest in Kobbie #Mainoo (Man United), Arthur #Atta (Udinese), Djaoui #Cissé (Stade Rennais), Morten #Frendrup (Genoa) and Johan #Manzambi (Freiburg). #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 13, 2025
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro