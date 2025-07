Ultim'ora Non solo Milinkovic, il Napoli valuta anche Falcone: piace ad altri 2 club di Serie A

È ancora tutta da definire la trattativa con il Torino per Vanja Milinkovic-Savic, così il Napoli inizia a valutare altri profili in caso non dovesse riuscire ad acquistare il calciatore serbo. Nei piani di Antonio Conte per la prossima stagione è prevista la presenza di un secondo portiere che funga da comprimario di Alex Meret, quindi i nomi alternativi a Milinkovic-Savic devono comunque essere di un certo livello.

Tuttavia dopo aver ricevuto il rifiuto del Parma al sondaggio per Zion Suzuki, il Napoli ha bussato alla porta di un'altra squadra di bassa classifica ma per un portiere decisamente più low cost: stando a quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, gli azzurri hanno chiesto informazioni al Lecce per Wladimiro Falcone. Il portiere classe 1995 è reduce da tre ottime stagioni in giallorosso per cui ha attirato l'interesse di diverse squadre: Falcone piace anche alla Roma come vice-Svilar, mentre il Torino lo considera il possibile titolare in caso di cessione di Milinkovic-Savic.