Ultim'ora Non solo Miretti! KK: Anguissa può partire, il Napoli torna su Musah

Juanlu Sanchez e Miguel Gutierrez dovrebbero essere i prossimi colpi di mercato del Napoli. Dopodiché potrebbe toccare a Fabio Miretti per il centrocampo. Ma un innesto in mediana potrebbe non bastare, se dovesse partire qualcuno. E Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, apre a questo scenario nel corso di 'Radio Goal':

"Il Napoli chiuderà nelle prossime ore per Juanlu Sanchez e Miguel Gutierrez. Ma non è finita qui. Entro Ferragosto ho la sensazione che arrivi anche Miretti. Io continuo ad avere segnali che il Napoli, dopo Miretti, vorrebbe acquistare anche Musah. A quel punto però ci sarebbero sette centrocampisti. E sapete perché? Perché Anguissa potrebbe andar via a fine mercato".