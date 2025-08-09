Non solo Musah e Miretti: per il centrocampo torna di moda Florentino del Benfica

Tra i vari obiettivi del Napoli per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte figura anche l’inserimento di un sesto centrocampista, così da garantire maggiore profondità e soluzioni in mezzo al campo. Oltre ai nomi già noti di Musah, Miretti e Fabbian, nelle ultime ore è tornato a circolare anche il profilo di Florentino Luis, mediano del Benfica. A parlarne è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Manna sta guardando con attenzione l’evoluzione della storia tra il Milan e il Nottingham Forest per Yunus Musah.

Il centrocampista statunitense, 22 anni, è il mediano fisico che il club azzurro aveva praticamente acquistato a inizio mercato, per 25 milioni, ma poi la storia finì in un lampo. Il Forest è disposto a pagare 30 milioni, ma il giocatore preferirebbe il Napoli se ci fosse ancora la possibilità: percorso inverso rispetto a Ndoye. Parallelamente è tornato nei radar il portoghese del Benfica, Florentino Luis, 25 anni, mediano fisico molto efficace nell’interdizione ma dotato anche di una certa qualità e capacità di gestione del pallone”.