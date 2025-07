Non solo Napoli e Atalanta su Lucca: c'è anche un'altra big di Serie A

Il Napoli non ha ancora scelto il suo nuovo centravanti. Darwin Nunez o Lorenzo Lucca? L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sull'ex Pisa e Ajax: "L'Udinese, per cederlo, chiede 40 milioni. Il Napoli si era spinto fino a 35. Con il giocatore c’è già l’accordo per un contratto di cinque anni. Su Lucca, però, avanzano altri due club: il Milan e l’Atalanta. I rossoneri lo seguono, ma al momento il suo nome è legato ad altri incastri offensivi.

Ha decisamente più fretta l’Atalanta che ha appena ceduto Retegui e ha bisogno di una nuova punta. La Dea ha soldi a sufficienza per accontentare le richieste dell’Udinese. Nei giorni scorsi era arrivata anche una telefonata da Madrid, sponda Atletico. Ma il destino del centravanti sarà ancora in Italia e ora, per lui, c’è l’imbarazzo della scelt