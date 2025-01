Non solo Ndoye e Garnacho: per il dopo-Kvara si valutano altre tre piste all'estero

vedi letture

Chi arriverà al posto di Khvicha Kvaratskhelia? Non solo Garnacho nella lista di Manna. Le ultime arrivano direttamente dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Il mercato ha i suoi ritmi ma pure le sue scadenze e dopo aver perlustrato un po’ in giro - in Francia per Zhegrova del Lille: «Non si vende»; in Turchia per Ziyech; in Germania per Adeyemi - Manna s’è fermato in Italia, ha bussato alla porta del Bologna per Dan Ndoye".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).