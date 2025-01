Non solo Olivera, il Napoli lavora anche al rinnovo di un altro perno di Conte

Il Napoli continua a lavorare su più fronti, con l’obiettivo di rafforzare la squadra in vista della seconda parte di stagione e del futuro. Se il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia resta la priorità, le trattative non sono ancora entrate nel vivo, ma il club azzurro sta comunque monitorando diverse opzioni. Il primo nome sulla lista rimane quello di Alejandro Garnacho, giovane talento del Manchester United, anche se non sono da escludere altri colpi, come quelli che portano a Karim Adeyemi del Borussia Dortmund e Federico Chiesa del Liverpool.

Nel frattempo, il Napoli non dimentica di proteggere i suoi attuali gioielli. È in fase di definizione il rinnovo di contratto per il terzino sinistro Mathias Olivera, che prolungherà il suo legame con il club fino al 2029, con opzione per il 2030. Il nuovo accordo prevede anche un adeguamento salariale che lo porterà a guadagnare 2,2 milioni di euro a stagione

Non solo Olivera, anche Stanislav Lobotka è vicino a un rinnovo che lo terrà a Napoli fino al 2029. La volontà della dirigenza azzurra è quella di blindare i propri punti di riferimento, per continuare a costruire una squadra competitiva a livello nazionale e internazionale. A riportarlo è Tuttosport nella sua edizione odierna.