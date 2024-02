Non solo Osimhen: il Psg pensa ad altri due top per sostituire Mbappé

Non solo Osimhen. Come scrive Sportmediaset, sono diverse le idee del Psg per l'eventuale addio di Mbappè, direzione Real Madrid.



TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Non solo Osimhen. Come scrive Sportmediaset, sono diverse le idee del Psg per l'eventuale addio di Mbappè, direzione Real Madrid. Se però davvero Osi scegliesse la Premier, il Psg ha un altro nome caldo nel mirino, quello di Rafa Leao, pallino di Luis Campos. Più complicato arrivare a Lautaro, diventato ancora più appetibile dopo la stagione super che sta facendo e le trattative ancora in ballo per il rinnovo.