Nunez-Napoli, Tuttosport: c'è l'accordo sull'ingaggio! Ora si tratta col Liverpool

La cessione di Victor Osimhen al Galatasaray, che è ancora tutta da definire, può spalancare le porte all'arrivo in azzurro di Darwin Nunez, il primo obiettivo per l'attacco del club. Il quotidiano Tuttosport fa il punto della situazione con le ultimissime e i dettagli sulla trattativa: "L'impasse sul nigeriano ha messo in stand-by le trattative in entrata. Su tutte Darwin Nunez, che ha già un'intesa verbale con gli azzurri sulla base di un quinquennale a 5,5 milioni. Il Liverpool, invece, non ha fretta e non abbassa il muro dei 65 milioni richiesti, giudicati eccessivi dal patron del Napoli che è disposto a spingersi fino a 55 comprensivi di bonus".

Oltre all'uruguagio nel mirino del club c'è sempre Lorenzo Lucca dell'Udinese che ha segnato 12 gol nell'ultimo campionato di Serie A, Nunez invece ha vissuto un'annata difficile anche se il rendimento totale al Liverpool non è stato del tutto negativo: 40 gol in tre anni. Ma pesa l'investimento dei Reds: 100 milioni quasi per acquistarlo dal Benfica nel 2022. Lucca, un anno più giovane, classe 2000, ha avuto un percorso diverso. Giovanissimo era andato all'Ajax, poi è tornato in Italia e all'Udinese ha ritrovato continuità e si è imposto in Serie A con la prima stagione in doppia cifra.