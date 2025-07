Nuovo centravanti, Romano: "Contatti per Lucca! Nunez? Dipende dalle richieste..."

Il Napoli lavora alacremente sul mercato. Le ultime arrivano direttamente dalla voce dell'esperto Fabrizio Romano, tramite il suo canale Youtube: "Dopo l'addio di Osimhen il Napoli farà le sue scelte per quanto riguarda l'attacco. Detto di Lang per la fascia, per il ruolo di centravanti il Napoli sta tenendo vivi i contatti con l'agente di Lorenzo Lucca, oltre a esserci un patto col presidente dell'Udinese. Per Nunez dipende sempre dalle richieste economiche del Liverpool".

Il Napoli sta continuando a lavorare sul portiere. Mi risulta che Conte voglia aggiungere un portiere importante, competitivo, che possa giocarsela con Alex Meret. C'è massima fiducia in Meret, il portiere degli Scudetti, ma il Napoli vuole un altro portiere importante. Vedremo la vicenda Milinkovic-Savic, vedremo se sarà un altro nome, ma il Napoli sta continuando a lavorare per consegnare ad Antonio Conte un portiere importante. Dietro le quinte continua a lavorarci".