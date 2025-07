Obaretin, salta il ritorno al Bari? L'azzurrino può finire all'Empoli

vedi letture

Sono giorni frenetici per il Napoli per il mercato in entrata, per assicurare ad Antonio Conte gran parte degli acquisti prima del ritiro di Dimaro, ma anche sul fronte delle uscite per piazzare i tanti esuberi ed i giovani al rientro dai prestiti in modo da evitare un eccessivo affollamento proprio in preparazione della prossima stagione.

In uscita c'è tra gli altri anche Nosa Obaretin, classe 2003 che s'è messo in mostra nell'ultima stagione al Bari. Il duttile diensore però, rispetto alle previsioni, potrebbe non far ritorno in Puglia. Obaretin è infatti molto vicino all'Empoli che - secondo la Gazzetta dello Sport - potrebbero quindi essere preferiti al Bari (nonostante la multiproprietà) per la crescita del giocatore in prestito.