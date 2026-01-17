Ultim'ora
Obaretin-Verona, Schira: "Intesa di massima col Napoli! Ecco cosa manca"
Il Verona è in pressing per il centrale dell'Empoli Nosa Obaretin. C'è l' intesa di massima col difensore di proprietà del Napoli, che però avendo i paletti al mercato non può richiamarlo dal prestito. Serve quindi il placet dell'Empoli che però fa resistenza e chiede un indennizzo per liberarlo.
A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.
🚨 Escl. - #Verona in pressing per il centrale Nosa #Obaretin: intesa di massima col difensore di proprietà del #Napoli, che però avendo i paletti al mercato non può richiamarlo dal prestito. Serve quindi il placet #Empoli che però fa resistenza e chiede indennizzo per liberarlo— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 17, 2026
