Ultim'ora Obaretin-Verona, Schira: "Intesa di massima col Napoli! Ecco cosa manca"

Il Verona è in pressing per il centrale dell'Empoli Nosa Obaretin. C'è l' intesa di massima col difensore di proprietà del Napoli, che però avendo i paletti al mercato non può richiamarlo dal prestito. Serve quindi il placet dell'Empoli che però fa resistenza e chiede un indennizzo per liberarlo.

A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.