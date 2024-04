Obiettivo del Napoli, David sul futuro: "Non ci penso, ne parleremo a fine stagione"

Jonathan David, attaccante canadese del Lille sta attirando voci di mercato, a tale proposito ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Voix Sports

© foto di www.imagephotoagency.it

Jonathan David, attaccante canadese del Lille, è da tempo nel mirino del Napoli e questa estate la trattativa potrebbe diventare concreta, visto l'addio ormai certo di Victor Osimhen. Il giovane centravanti ex Gent sta confermando un grande rendimento anche in questa stagione, attirando così inevitabilmente voci di mercato, incide anche il suo contratto in scadenza nel 2025.

A tale proposito, il 24enne ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Voix Sports: "Mi resta ancora un anno di contratto. Francamente non ci penso proprio, anche se negli anni scorsi ci sono state delle voci. Sono al Lille e rimarrò qui finché non firmerò un contratto con un altro club. Per me è sempre stato così.

Rinnovo? Non so se hanno parlato con il mio agente oppure no. Ne parleremo a fine stagione. Mancano ancora partite importanti e voglio concentrarmi su quello che sta succedendo in campo". Il contratto di David con il club francese scadrà il 30 giugno 2025".