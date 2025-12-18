Marianucci via dopo sei mesi? Tuttosport: apertura al prestito, ci sono 4 club di A

Il futuro di Luca Marianucci potrebbe essere lontano da Napoli, almeno per i prossimi sei mesi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il difensore arrivato in estate dall’Empoli è uno dei principali candidati a lasciare gli azzurri in prestito durante il mercato di gennaio, a causa dello scarso minutaggio avuto finora sotto la gestione di Antonio Conte.

Appena 90 minuti complessivi non bastano per crescere e mettersi in mostra, motivo per cui il ds Giovanni Manna ha aperto alla cessione temporanea. Sul classe 2004 si è subito scatenata una vera bagarre: la Cremonese ha accelerato nelle ultime ore, spinta dalla stima del tecnico Davide Nicola, con il ds Simone Giacchetta al lavoro per chiudere. Sullo sfondo restano vigili anche Genoa e Cagliari, oltre al Torino, tutte interessate al giovane nel giro dell’Under 21.