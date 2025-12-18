Retroscena Valincic: il Napoli lo seguiva già in estate, ma ora costa di più

Retroscena Valincic: il Napoli lo seguiva già in estate, ma ora costa di più
Oggi alle 15:50Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

Il Napoli torna a guardare al mercato per rinforzare la corsia destra. Secondo quanto riportato da la Repubblica, gli azzurri avrebbero messo nel mirino Moris Valincic, laterale classe 2002 della Dinamo Zagabria. Un profilo seguito già in estate come possibile alternativa a Giovanni Di Lorenzo, ruolo che il club intende nuovamente coprire nella sessione invernale.

La valutazione si aggira intorno ai 18 milioni di euro, ma la concorrenza non manca: sul giocatore c’è anche l’Inter, alla ricerca di rinforzi dopo l’infortunio di Denzel Dumfries, rientro previsto a metà marzo. Un asse caldo, dunque, con Napoli e Inter pronte a contendersi Valincic.