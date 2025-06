Occhi sulla Premier: Manna tenta un doppio colpo alla McTominay

Il Napoli sembra averci preso gusto. Anche in questo mercato estivo il ds Giovanni Manna fiuta rinforzi pesanti dalla Premier League. Il Napoli è attento a tutte le possibilità che arrivano dal campionato più competitivo al mondo ma che spesso, proprio per il livello che ha raggiunto, fagocita talenti e brucia investimenti incredibili in pochi mesi. In casa Napoli ce ne sono già due di esempi pesanti: da Anguissa, tassello di entrambi gli Scudetti, capace di fare la differenza immediatamente dopo anni difficili al Fulham (ed una retrocessione) a ovviamente Scott McTominay, uomo-copertina dell'ultimo Scudetto, nonché Mvp del campionato dopo stagioni complicate allo United, senza grande fiducia prima ancora che minutaggio e contesto tattico congeniale. E proprio quest'ultimo caso, ovvero quello di un giocatore passato come nella media in Premier e che a Napoli ha trovato la vetrina ed un abito tattico cucito su misura, è ben chiaro ai giocatori su cui s'è posato lo sguardo del Napoli.

Un nuovo McTominay

In un ruolo diverso e con caratteristiche divrrse, ovviamente, ma Jadon Sancho è uno di quei giocatori inespressi negli ultimi anni e potrebbe avere un impatto devastante con la Serie A. Il Napoli sta provando a capire la fattibilità del colpo: il giocatore nell'ultima stagione ha dato cenni di ripresa col Chelsea, segnando anche in finale di Conference, ma resta in uscita dal solito Manchester United. L'ostacolo è l'ingaggio alto, non il costo del cartellino che si avvicina anche alla scadenza, ma per rimettersi in gioco servirà anche un suo sacrificio economico oltre che dei red devils, ma in termini di talento parliamo di un giocatore pagato oltre 70mln di euro dallo United dopo i 20 gol in stagione - da esterno - con il Borussia Dortmund.

L'apertura di Nunez

Il Napoli guarda in Premier League anche per l'attaccante alternativo o concorrente a Lukaku. Si lavora per Lorenzo Lucca, in questo senso in settimana sono previsti ulteriori contatti con l'Udinese, ma nel frattempo il club azzurro ha ottenuto l'apertura anche del centravanti uruguayano, non centrale nell'ultima stagione da appena 7 gol totali (dopo comunque 15 e 18 gol complessivi nei primi due anni). Anche in questo caso si parla di un profilo da rilanciare, ma che al Liverpool costò 75mln di euro (più 25 di bonus) per strapparlo al Benfica. Il Napoli fu già vicino a Nunez ai tempi dell'Almeria, quando aveva lo status di attaccante emergente e prospettivo. Ora è uno dei talenti che in Premier proprio non riesce a splendere. Come McTominay.