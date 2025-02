Okafor, Romano: "In due ore si chiude! Il Napoli pagherà 2mln, i dettagli"

Tra Allan Saint-Maximin e Noah Okafor pare averla spuntata quest'ultimo. A stretto giro di posta il Napoli dovrebbe chiudere per l'esterno del Milan, che ha già accettato la destinazione ed è pronto a trasferirsi in prestito con diritto di riscatto. A scriverlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano:

"L'ultimo round di colloqui tra Napoli e Milan per concludere l'affare Noah Okafor avrà luogo nelle prossime 2 ore. 2 milioni di euro per il prestito e clausola di opzione di acquisto di 25 milioni non obbligatoria. Noah Okafor ha già detto SÌ al Napoli".