Olivera non é contento, sirene da Premier e Liga: la richiesta del Napoli
Il futuro di Mathías Olivera resta incerto. Il Nottingham Forest continua a seguirlo con attenzione e anche l’Atletico Madrid ha effettuato un sondaggio per il terzino uruguaiano del Napoli. Il club azzurro valuta il cartellino intorno ai 22 milioni di euro, ma potrebbe scendere fino a 18-20 milioni, mentre al momento le proposte arrivate si attestano sui 14-15 milioni, riferisce Nicolò Schira.
La distanza tra domanda e offerta è ancora da colmare, ma a incidere è anche la situazione personale del giocatore. Olivera non è pienamente soddisfatto del suo ruolo in rosa: tra la centralità di Spinazzola e l’arrivo di Gutierrez, oggi si ritrova come terza scelta sulla fascia sinistra. Un quadro che lo sta spingendo a guardarsi intorno e a valutare nuove opportunità.
