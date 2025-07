Ultim'ora Osimhen, dalla Turchia: il Galatasaray ha accettato in parte due condizioni

Dalla Turchia arrivano nuovi aggiornamenti sulla trattativa sull'asse Napoli-Galatasaray per la cessione in Turchia di Victor Osimhen. Ne parla Haluk Yürekli che da giorni fornisce dettagli e aggiornamenti sull'affare. Per ora la situazione è questa: il Napoli vuole il 20% della futura rivendita. Il Galatasaray ha accettato il 10%. Il Napoli ha chiesto di inserire una clausola definita anti-Italia della durata di tre anni. In sintesi, Osi non potrà giocare in Serie A prima del 2028.

Il Galatasaray sta cercando di arrivare a due anni. Il Napoli, inoltre, vuole che le rate rimanenti vengano pagate entro un anno. Il Galatasaray vuole pagare entro due anni. Insomma, resiste distanza tra le parti. Ma si continua a trattare.