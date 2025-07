Osimhen, dalla Turchia: "Vicepres. Galatasaray in arrivo in Italia per chiudere col Napoli!"

Abdullah Kavukcu, vicepresidente del Galatasaray, sarebbe pronto ad arrivare in Italia nelle prossime ore per trattare direttamente con il Napoli l'acquisto a titolo definitivo di Victor Osimhen. Se ne parla in Turchia con i media che raccontano di una trattativa ormai alle battute finali. In ballo la cifra definitiva della valutazione del giocatore. Il Napoli chiede i 75 milioni della clausola che il club turco sarebbe anche disposto a garantire, ma con pagamento in tre anni, dunque una dilazione: 25 milioni all'anno. In attesa dell'accordo definitivo tra le parti, la cosa più importante è che Osimhen sembra ormai aver sciolto le riserve sul suo futuro.

L'attaccante nigeriano in passato aveva rifiutato l'offerta monstre dell'Al-Hilal, 40 milioni all'anno per quattro stagioni, totale 160 netti. Il Galatasaray ci aveva già provato con un'offerta da 16 milioni a stagione ma Osi si era preso del tempo e se n'è andato in vacanza. Ha una clausola da 75 milioni ma valida solo per l'estero. Ora però il club turco è tornato alla carica sperando di poter chiuderlo e di convincerlo a suon di milioni ma anche e soprattutto restando in Europa e tornando a giocare in Champions League. Poi servirà l'accordo tra i club. Il Napoli non fa sconti e continua a volere il pagamento della clausola.