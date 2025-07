Osimhen diserterà il ritiro, Romano: "Punta i piedi, vuole solo il Galatasaray"

Fabrizio Romano sul suo canale Youtube aggiorna la trattativa Napoli-Galatasaray per Victor Osimhen: "Anche oggi nuovi contatti per Osimhen. Il Napoli insiste, vuole provare a cambiare i termini di pagamento e avere maggiori garanzie sul tipo di pagamento dei 75 milioni di euro. Ad oggi il nodo è questo. I due club continueranno a parlarne. Capiremo se la volontà del giocatore sarà o meno determinante. Il Napoli lo avrebbe convocato per il ritiro, ma Osimhen non si sarebbe presentato. Ormai ha puntato i piedi: vuole andare al Galatasaray. Vedremo se i due club riusciranno a risolvere il problema".

Osimhen dunque sembra aver sciolto le riserve sul suo futuro. Ha rifiutato a giugno l'offerta monstre dell'Al-Hilal, 40 milioni all'anno per quattro stagioni, totale 160 netti. Il Galatasaray ci aveva già provato con un'offerta da 16 milioni a stagione ma Osi si era preso del tempo e se n'è andato in vacanza. Ha una clausola da 75 milioni ma valida solo per l'estero. Ora però il club turco è tornato alla carica sperando di poter chiuderlo e di convincerlo a suon di milioni ma anche e soprattutto restando in Europa e tornando a giocare in Champions League. L'accordo tra i club è vicino. Il Napoli non fa sconti e continua a volere il pagamento della clausola. Il Gala è pronto ad accontentare gli azzurri. Fumata bianca vicina.