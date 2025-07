Osimhen e i social: la sua strategia per accelerare il trasferimento al Galatasaray

vedi letture

La notte di confronti non ha portato alla fumata bianca, e nel frattempo è anche scaduta la clausola risolutiva. Quella di oggi, potrebbe comunque essere la giornata decisiva per il passaggio di Victor Osimhen dal Napoli al Galatasaray.

Le discussioni delle ultime ore, come detto, non hanno regalato sviluppi e la trattativa è al momento bloccata, ma non saltata: il club turco è sempre pronto a versare i 75 milioni di euro che erano previsti dalla clausola, ma in maniera dilazionata. Aurelio De Laurentiis chiede adeguate garanzie bancarie, anche alla luce delle difficoltà riscontrate da De Laurentiis in passato con le cessioni di Pandev e Dzemaili nel 2014. Da parte sua, il nigeriano ha accettato da tempo la proposta della società di Istanbul e spinge, anche con messaggi social, per rimanere al Galatasaray.

Con la sua cessione ormai a un passo, il Napoli lavora sotto traccia sul sostituto: in cima alla lista resta l’uruguaiano Darwin Nuñez, con il quale ci sono stati anche nei giorni scorsi un contatto con il Liverpool. La distanza tra i due club si può colmare, anche in virtù della volontà del giocatore. L’alternativa resta Lorenzo Lucca, su cui è molto attiva l’Atalanta dopo la prossima cessione di Retegui all’Al Qadsiah. Lo si legge su Tmw.