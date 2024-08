Osimhen, ennesimo rifiuto al Chelsea in prestito: è fuori dall'affare Lukaku

vedi letture

L'enigma mercato, i dubbi sul centravanti non riguardano solo il futuro di Lukaku ma anche di Victor Osimhen. Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, infatti, il bomber belga, che non viene convocato per le partite ufficiali del Napoli, non ha mai accettato l’ipotesi di andare al Chelsea in prestito. Ieri è arrivata l’ennesima conferma di uno stato di cose che pareva già definitivo: Osi non è rientrato nella trattativa con i Blues per Lukaku