Osimhen-Galatasaray, Cds: "ADL aspetta fideiussioni, non bastano le promesse"

Sono ore decisive e determinanti per il trasferimento a suon di milioni di Victor Osimhen al Galatasaray. In Turchia, dove la trattativa è stata spettacolarizzata a dovere considerando l’enorme importanza che Osi riveste per il club e il popolo di Galata, di cui è l’idolo assoluto, continuano ad assicurare che il direttivo fornirà tutti i documenti necessari, aggiungendo anche che alla mini delegazione atterrata martedì a Milano s’è aggiunto il direttore finanziario della società.

Ma il Napoli, come scrive il Corriere dello Sport, non ha avuto riscontri di questo tipo e non può, ovviamente, accontentarsi di notizie o promesse. Servono gli impegni bancari, le fideiussioni utili ad assicurare il pagamento. E servono molto in fretta: alle 24 di oggi, infatti, scadrà la clausola rescissoria e il valore di Osimhen non sarà più fisso, non sarà più di 75 milioni. È una corsa contro il tempo. La clausola scade oggi, infatti, e da domani De Laurentiis sarà libero di chiedere qualsiasi cifra a qualsiasi club per la cessione del suo attaccante. Che intanto sui social posta un video con la maglia del Gala. Chiaro indizio della sua volontà di tornare in Turchia. Il Napoli aspetta le garanzie bancarie, intanto dalla Turchia fanno sapere che c'è ancora distanza tra le parti.