Osimhen-Galatasaray, dalla Turchia perplessi: "Perché non ci sono altre offerte?"

Il giornalista turco, Dundar Kesapli, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il futuro di Osimhen? Le notizie che sono in mio possesso sono un po’ sporche, sempre incertezze su questa vicenda. Però dal Galatasaray trapela ottimismo, manca poco, ci tengono a portare Osimhen ad Istanbul. Il Gala vuole pagare clausola di 75 ma non in un’unica soluzione. Un giocatore come Osimhen che ha fatto vincere scudetto al Napoli ed era valutato 120 com’è possibile che non abbia richieste da club importanti? Possibile che tranne il Galatasaray e Juventus nessuno vuole il giocatore nigeriano?”.

Osimhen dunque sembra aver sciolto le riserve sul suo futuro. Ha rifiutato a giugno l'offerta monstre dell'Al-Hilal, 40 milioni all'anno per quattro stagioni, totale 160 netti. Il Galatasaray ci aveva già provato con un'offerta da 16 milioni a stagione ma Osi si era preso del tempo e se n'è andato in vacanza. Ha una clausola da 75 milioni ma valida solo per l'estero. Ora però il club turco è tornato alla carica sperando di poter chiuderlo e di convincerlo a suon di milioni ma anche e soprattutto restando in Europa e tornando a giocare in Champions League. L'accordo tra i club è vicino. Il Napoli non fa sconti e continua a volere il pagamento della clausola. Il Gala è pronto ad accontentare gli azzurri. Fumata bianca vicina.