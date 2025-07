Ultim'ora Osimhen-Galatasaray, dalla Turchia: previsto nuovo incontro con il Napoli per risolvere!

Il trasferimento di Victor Osimhen dal Napoli al Galatasaray resta in bilico, ma non è ancora da considerarsi sfumato. L’operazione è al momento bloccata a causa della mancata presentazione delle garanzie bancarie richieste dal club azzurro, ma le parti continuano a lavorare per trovare una soluzione che possa sbloccare l’affare.

Secondo quanto riportato su X dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu di YS TV, Abdullah Kavukçu, vicepresidente operativo del Galatasaray, ha deciso di restare in Italia, annullando il previsto rientro a Istanbul. L’obiettivo è chiaro: incontrare nuovamente i dirigenti del Napoli per discutere faccia a faccia della lettera di garanzia e cercare un compromesso che permetta di risolvere gli intoppi e chiudere definitivamente la trattativa.