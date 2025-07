Osimhen-Galatasaray, dalla Turchia: si lavora per diversificare le rate, garanzia solo in caso limite

Il Napoli e il Galatasaray continuano a trattare le cessione al club turco di Victor Osimhen a tifolo definitivo per 75 milioni di euro, la cifra della clausola rescissoria da versare però in più rate. I dettagli da sistemare per arrivare alla fumata bianca tra i club restano proprio i termini del pagamento e anche le garanzie dello stesso.

Gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa li riferisce attraverso il proprio account X, il giornalista turco Kaya Temel: "I dirigenti del Galatasaray stanno lavorando insieme per finalizzare il trasferimento di Osimhen. Invece di fornire immediatamente la lettera di garanzia, stanno lavorando a un piano di pagamento diverso. Se questo piano non dovesse funzionare, fornire la lettera di garanzia sarà l'ultima risorsa!"