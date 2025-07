Ultim'ora Osimhen-Galatasaray, dalla Turchia: spunta la possibile data di partenza

La vicenda di Victor Osimhen potrebbe finalmente giungere a una conclusione. Dopo settimane di trattative tra Napoli e Galatasaray, i due club sono molto vicini all'accordo definitivo, avendo raggiunto l'intesa sulle cifre ed i pagamenti. I turchi pagheranno 75 milioni di euro, di cui 40 da versare subito più altri 35 milioni tra un anno. Inoltre, verrà inserita una clausola penale per impedire la cessione a club italiani nei prossimi due anni.

Dunque, si inizia gà a pensare al giorno dell'approdo del nigeriano in Turchia: stando a quanto riportato dal portale turco Ajannspor, Victor Osimhen potrebbe partire per Istanbul martedì 22 luglio. I media locali però precisano che il Galatasaray deve ancora fornire tute le garanzie bancarie richieste dal Napoli, solo in quel momento l'affare si potrà chiudere definitivamente. In ogni caso, le parti non erano mai state tanto vicine prima d'ora: la fumata bianca potrebbe arrivare davvero presto.