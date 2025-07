Ultim'ora Osimhen-Galatasaray, Sky: dirigenti ancora in Italia per chiudere, pronta lettera di garanzia!

I dirigenti del Galatasaray non mollano la presa su Victor Osimhen e restano in Italia per definire l'affare con il Napoli. L'attaccante nigeriano è l'obiettivo primario del club turco, intenzionato a sbloccare una trattativa che anche il club azzurro ha tutto l'interesse a chiudere. Le discussioni, come riferito da Sky Sport, proseguono serrate in queste ore, con l'obiettivo comune di trovare un'intesa che soddisfi entrambe le parti.

Il nodo cruciale sembra essere legato alle garanzie economiche: il Galatasaray - prosegue l'emittente satellitare - avrebbe preparato una lettera di garanzia bancaria per blindare l'offerta. La palla passa ora al Napoli, che nelle prossime ore dovrà valutare l'attendibilità e la solidità di tale proposta. La decisione è attesa a breve e potrebbe rappresentare la svolta definitiva per il futuro di Osimhen. Riusciranno i due club a trovare la quadratura del cerchio?