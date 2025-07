Osimhen-Galatasaray, Romano: "Ecco la richiesta dei turchi al Napoli, ora decide ADL"

Prosegue la trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen. I dirigenti turchi sono ancora in Italia per provare a chiudere l'operazione. Le ultime arrivano direttamente dall'esperto di mercato Fabrizio Romano: "Nuovi contatti a pranzo tra Napoli e Galatasary. L'operazione non si è mai davvero fermata. Il Napoli pretende le sue garanzie bancarie.

Il Galatasaray ha cambiato la struttura dell'offerta oggi e propone di pagare 70 milioni di euro, con garanzie bancarie. Le garanzie bancarie sono cose che vanno pagate, che ha un costo importante per il Napoli. Quindi il Galatasaray sta dicendo al Napoli di abbassare la cifra fissa del trasferimento includendo però queste garanzie bancarie, spostando questi soldi da una parte all'altra. Aurelio De Laurentiis ora deve decidere, palla di nuovo a lui e al Napoli. Il discorso è assolutamente in piedi.