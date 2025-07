Ultim'ora Osimhen-Galatasaray, Romano: Napoli non soddisfatto neanche dalle modalità di pagamento

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato sul canale Youtube del collega Fabrizio Romano delle trattative del Napoli, a cominciare da quella per la cessione di Victor Osimhen al Galatasaray: "Vi confermo che il Galatasaray è arrivato a 60 milioni di euro fissi, fissi, senza bonus, per comprare il cartellino di Osimhen. Ma il Napoli continua a chiedere la clausola, ovvero 75 milioni di euro. Tra l'altro vi racconto che questi 60 milioni, non soddisfano il Napoli nemmeno nelle modalità di pagamento. Perché sono modalità di pagamento troppo dilazionate e il Napoli non è soddisfatto di questo. Quindi ad oggi la situazione è questa, ma sono previsti nuovi contatti tra club, ovvero tra Napoli e Galatasaray, per avanzare nell'affare, perché Osimhen comunque preme per restare in Turchia.

Al Galatasaray si è trovato molto bene, avrebbe determinate garanzie. Ha già detto di sì al Galatasaray, quindi capiremo nei prossimi giorni se i due club arriveranno a ad un accordo definitivo, vi aggiorneremo. Per quanto riguarda il Napoli, vi confermo anche dell'offerta ufficiale per Sam Beukema, ovvero 30 milioni di euro più due di bonus, un'offerta di cui si è già parlato anche insomma da parte di altri colleghi, ve la confermo. Beukema ha già detto di sì. Adesso bisogna capire quale sarà la risposta del Bologna e come potrà avanzare effettivamente la trattativa”.