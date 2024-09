Osimhen-Galatasaray, Schira: "Il Napoli vuole il rinnovo prima di lasciarlo andare"

Victor Osimhen viaggia sempre più veloce verso la Turchia. Il Galatasaray, infatti, ha ricevuto l'ok da parte del Napoli e pure da parte del giocatore per un trasferimento in prestito secco per la prossima stagione. Prima, però, il club azzurro vorrebbe rinnovargli il contratto, attualmente in scadenza a giugno 2026.

Lo riferisce l'esperto di mercato Nicolò Schira: "Il Napoli è in trattativa con Victor Osimhen per estendere il contratto fino al 2027 prima di lasciarlo andare al Galatasaray in prestito", si legge sul suo account X.