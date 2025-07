Osimhen-Galatasaray, Sky conferma: no a nuova offerta turca! Le richieste del Napoli

vedi letture

Il Napoli ha respinto l’ultima proposta del Galatasaray per Victor Osimhen, ritenendola insufficiente sia dal punto di vista economico che delle garanzie offerte. Il club turco ha messo sul tavolo 70 milioni di euro, da pagare in cinque rate, con due lettere di credito a supporto parziale della somma. Tuttavia, la dirigenza azzurra, guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis, ha ribadito la sua posizione: il prezzo per lasciar partire l’attaccante nigeriano è fissato a 75 milioni di euro, da versare in due rate, ma soprattutto con garanzie bancarie che coprano l’intera cifra. Il Napoli è deciso a non scendere a compromessi, la trattativa resta quindi in una fase di stallo.

Il Galatasaray, nonostante gli sforzi e l’intesa già trovata con Osimhen sui dettagli contrattuali (16 milioni a stagione più bonus), non è riuscito a soddisfare le richieste del club partenopeo. I turchi si erano mossi per presentare un’offerta concreta e strutturata, ma la rigidità del Napoli sulle condizioni economiche e sulle modalità di pagamento ha per ora interrotto il dialogo. La trattativa potrebbe riaprirsi solo con una revisione dell’offerta in linea con le esigenze del club italiano. La palla ora passa al Napoli che dovrà decidere, nelle prossime ore, se accettare o meno. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.