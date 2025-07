Osimhen-Galatasaray, Sky: discussioni sui termini di pagamento, anche il giocatore vuole avere certezze

vedi letture

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato della trattativa per Victor Osimhen tra Galatasaray e Napoli: “E’ stata formalizzata l’offerta del Galatasaray per l’acquisizione di Osimhen ed è stata anche proposta al giocatore una proposta contrattuale molto importante: da 16mln di euro a stagione per 4 anni. E’ chiaro che in questo momento l’intenzione del club turco è molto forte ed evidente, questo è stato detto anche da chi sta curando l’intermediazione, che è arrivato a Milano insieme al vice-presidente del Galatasaray. Oggi c’è stato un pranzo col direttore sportivo Manna, ora tutto verte intorno alla fattibilità dell’operazione a livello economico e quindi alle discussioni che sono in essere sui termini di pagamento, che soprattutto in un’operazione così importante fa la differenza.

Si sa che la cifra per la quale il Napoli si sarebbe privato di Osimhen era già scritta, quella della clausola da 75mln, e anche nelle clausole c’è scritto come si deve pagare. Quindi di fatto la trattativa non è sul prezzo ma sui termini di pagamento proprio per questo motivo. Visto che stiamo parlando di cifre molto importanti è ovvio che sia il Napoli che il giocatore vogliono avere la certezza che tutto sia a posto e che tutto possa andare nel verso giusto, ma strada sembra abbastanza indicata. E’ evidente che se il Napoli riuscisse a chiudere questa operazione, molto importante anche per Osimhen, vista l’offerta rilevante contrattuale per il giocatore, mette il club azzurro di poter operare ancor più con facilità nel mercato in entrata. Il Galatasaray vince la concorrenza dei club arabi, ai quali Osimhen aveva detto no, e ricordiamo che c’era ancora stato l’interesse della Juventus sul giocatore”.