Osimhen-Galatasaray, Sky: finora solo promesse dai turchi, ma c’è una novità

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato della trattativa tra il Napoli e il Galatasaray per Victor Osimhen: “Due giorni fa c’è stata la stretta virtuale per l’offerta da 75mln di euro che il Galatasaray ha fatto. Offerta che il Napoli ha accettato, salvo rilanciare e chiedere garanzie bancarie al club turco. Garanzie che finora non sono state presentate e che nella giornata di ieri hanno rappresentato un ostacolo enorme, nonostante il nuovo incontro di persona tra il direttore sportivo Manna e il vice-presidente del Galatasaray per cercare di sbloccare la situazione.

Nella giornata di oggi c’è stato un susseguirsi di raccomandazioni e promesse che ancora non si sono tramutate in fatti. Il Galatasaray ha promesso al Napoli che avrebbe generato dalla sua banca una lettera che garantiva la fattibilità dell’operazione. Da questo passaggio, che non è formale, il Napoli non raccoglierebbe le garanzie che chiede. Quindi per il momento dopo una trattativa ad oltranza questo problema permane. Però la novità rispetto a 24 ore fa è che il Galatasaray si sta impegnando con tutto sé stesso per cercare di risolvere la situazione. Quindi chissà se nelle prossime ora, anche se nel fine settimane gli istituti bancari sono chiusi, il Galatasaray non riuscirà a trovare una formula per garantire la sicurezza finanziaria ed economica dell’operazione. Il club turco non si è arreso, non ha detto no alle richieste del Napoli ma ha cercato di andare incontro alle legittime necessità del club di De Laurentiis.

Un altro dettaglio su quanto queste operazioni possono essere complicate è che le garanzie bancarie hanno un costo, che si aggiunge a quello del cartellino. L’operazione Osimhen, quindi, non sarebbe più 75mln più l’ingaggio a lordo al giocatore ma ci sarebbe anche l’onore di queste garanzie bancarie che il Napoli chiede”.