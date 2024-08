Osimhen ha l'accordo col Psg: forse sta arrivando offerta in extremis

Victor Osimhen ha rifiutato il Chelsea e la Saudi Pro League. Il bomber nigeriano con il Psg ha l’accordo da tempo, stipendio da sceicco senza andare in Arabia, e il Psg ha ancora bisogno di un centravanti dopo l’infortunio di Gonçalo Ramos. L’idea è che stiano preparando una nuova proposta in extremis, di certo molto, molto lontana dal valore della clausola rescissoria da 130 milioni: il Napoli è in attesa. Lo scrive il Corriere dello Sport.