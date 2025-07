Osimhen, il Galatasaray pagherà la clausola! Sky: maxi-ingaggio al giocatore, le cifre

Il Galatasaray è pronto a chiudere il colpo Victor Osimhen: il club turco ha raggiunto la cifra richiesta dal Napoli, presentando un’offerta da 75 milioni di euro, pari all’importo della clausola rescissoria. Tuttavia, le due società sono ancora impegnate a discutere le modalità di pagamento, riferisce Sky Sport.

Parallelamente, è già stato trovato l’accordo con il giocatore: per Osimhen è pronto un contratto di quattro anni da 16 milioni di euro netti a stagione. Il centravanti nigeriano ha già espresso il suo pieno gradimento alla destinazione. Prima di dare l’ok definitivo al trasferimento, sta aspettando di avere a disposizione l’intera documentazione per iscritto. La trattativa è in fase avanzata e una chiusura potrebbe arrivare nei prossimi giorni.