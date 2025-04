Osimhen, il piano del Napoli: cessione a giugno per poi reinvestire subito la cifra incassata

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha parlato sul proprio canale YouTube del futuro di Victor Osimhen: “Victor Osimhen non rimarrà al Galatasaray nella prossima stagione: questa è una cosa che possiamo dire con assoluta certezza. Il nigeriano tornerà a Napoli, ma sarà venduto. L’obiettivo del Napoli è venderlo a giugno, il prima possibile, evitando tutto il caos della scorsa estate in cui partì in prestito a settembre. Sul nigeriano è presente una clausola da 75 milioni di euro, ma il Napoli è propenso ad ascoltare altre soluzioni.

Osimhen attira gli interessi dei club inglesi, sicuramente è un’opzione per il Manchester United ma non l’unica. Non sarà facile per via del salario alto richiesto dal giocatore e della cifra complessiva dell’eventuale trasferimento. Anche in Arabia Saudita Osimhen ha diversi ammiratori: non dimentichiamo che lo scorso anno Osimhen era tutto concordato con l’Al-Ahli, ma non andò in Arabia non per sua volontà, ma a causa di De Laurentiis. Una cosa è sicura: Osimhen vuole un salario adeguato e di alto profilo. Il timing sarà importante perché il Napoli vuole venderlo in prima possibile per poi reinvestire”.