Osimhen, l’amico-giornalista: “Si tratta, serve tempo per un affare così importante”

Non c'è ancora l'accordo definitivo tra il Napoli e il Galatasaray per la cessione a titolo definitivo di Victor Osimhen. Vista la richiesta di rateizzare la cifra di 75 milioni di euro, la società di De Laurentiis chiede al club turco garanzie economiche per accettare l'offerta. Il giocatore, intanto, aspetta, l'esito della trattativa dopo aver già raggiunto l'accordo enomico con il club col quale ha disputato l'ultima stagione in prestito.

Buchi Laba, giornalista e amico di Victor Osimhen resta ottimista. Il nigeriano, tramite il suo account X, ha raccontato i dettagli della trattativa tra il Napoli e il Galatasaray: "Questa si chiama 'negoziazione'. È un trasferimento importante e ci vorrà del tempo, ovviamente. Il primo ostacolo è stato superato. Aspetta e vedrai."